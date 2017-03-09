В апреле этого года начнутся ремонтные работы на улице Кул Гали в поселке Салмачи. Дорога, служащая въездом и выездом в поселок Салмачи, будет расширена до 4 полос.

Ремонт дороги будет производиться частями, чтобы обеспечить движение транспорта. Однако работа усложнится из-за большого количества инженерных коммуникаций на участке и будет завершена лишь к концу лета.

Кроме того, в этом году планируют отремонтировать 33 улицы, 180 дворов и 30 внутриквартальных проездов. Особое внимание будет уделено дорогам с большой концентрацией ДТП. Среди них перекресток улиц Беломорская и Чапаева, а также Фучика и Сафиуллина. Впервые в республике реализуется программа по ремонту подъездных дорог к садовым товарищества. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил председатель внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев.