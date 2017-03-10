В результате аварии один из водителей получил перелом грудной клетки.

11 марта в поселке Дербышки столкнулись три автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Водитель автомобиля «Дэу» выехал на «встречку» и столкнулся с «Опелем». Сразу после этого водитель «Киа», чтобы избежать столкновения, свернул на обочину, но не справился с управлением и врезался в столб.

Прибывшие на место происшествия пожарные ПСЧ 71 достали пострадавшего мужчину из разбитого автомобиля, оказали ему первую помощь и передали медикам. В результате происшествия 58-летний водитель «Дэу» получил перелом грудной клетки.