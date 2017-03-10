В ходе визита Химмат Окбутаев планирует посетить ряд предприятий, а также встретиться с Рустамом Миннихановым.
Сегодня в Татарстан с рабочим визитом прибыл хоким Самаркандской области Узбекистана Химмат Окбутаев. В Международном аэропорту «Казань» его встретил Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Химмат Окбутаев примет участие в открытии XVIII международной специализированной выставки «Энергетика. Ресурсосбережение». Также он посетит ряд предприятий Татарстана.
14 марта запланирована встреча Химмата Окбутаева с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Она пройдет в резиденции Президента РТ в Казанском Кремле. Стороны планируют обсудить дальнейшее межрегиональное сотрудничество.
Loading...