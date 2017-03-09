Мужчина попался на уловку мошенника.
В результате действий злоумышленника 65-летний житель деревни Татарские Саралы Лаишевского района лишился 304 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Инцидент произошел 10 марта, мужчине на сотовый телефон позвонил неизвестный. Он представился сотрудником серьезной организации и предложил привезти дизельное топливо хорошего качества по цене ниже рыночной. 65-летний мужчина согласился и перечислил на банковскую карту неизвестного 304 тысячи рублей. Однако злоумышленник так и не осуществили поставку топлива.
Потерпевший обратился в полицию. По данному факту сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия.
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