Работы по капремонту начались на 427 объектах из 996 запланированных на текущий год.

Такая информация прозвучала вчера на совещании в Доме правительства РТ. Ее озвучил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба президента РТ.

По словам Файзуллина, в 2017 году планируется осуществить ремонт 36 школ и 110 дошкольных организаций. По состоянию на 9 марта, на 138 объектах уже начались соответствующие работы.

Также в РТ запланирован капитальный ремонт объектов культуры – 43 учреждения. Начат капремонт и в 28 подростковых клубах.

В этом году в Татарстане запланирован ремонт 42 зданий советов поселений муниципальных образований и строительство 11 новых зданий. Также в этом году планируется отремонтировать 17 муниципальных архивов РТ.