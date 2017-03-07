Сварщик работал на емкости бензовоза, которая взорвалась в результате сварки.
В Набережных Челнах во время газосварочных работ погиб 59-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Инцидент произошел сегодня в четвертом часу дня на территории «Камской строительной компании», занимающейся грузоперевозками. Сообщение о происшествии поступило на единый номер вызова экстренных служб 112.
Как оказалось, во время проведения сварочных работ емкости 16-тонного бензовоза на базе «КАМАЗа», выбило заднюю стенку емкости. В результате происшествия погиб 59-летний сварщик.
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