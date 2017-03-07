Хоккеисты казанского «Ак Барса» выиграли в полуфинале конференции «Восток» у омского «Авангарда» и второй выездной матч - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

В первом периоде второго матча в Омске между «Ак Барсом» и «Авангардом» шла примерно та же игра, что и двумя днями ранее – хозяева играли первым номером, а «барсы» грамотно сушили игру. «Ак Барс» в меньшинстве выстоял, а вот хозяева так ни разу и не позволили гостям сыграть в большинстве.

Во втором периоде стало очевидно: «Ак Барс» явно подустал, да и судьи явно перебрали с удалениями: трижды омичи имели численный перевес.

К тому же дважды гости имели выходы один на один с голкипером хозяев, но Голубев и Малыхин свои шансы не использовали.

Так что все перетекло в период третий, в котором судьи предпочитали не видеть удалении омичей. Но один раз все же дали «Ак Барсу» шанс, который наши парни тут же и реализовали – Малыхин вывел гостей вперед – 0:1. А на последних секундах Йордан забил шайбу в пустые ворота – 0:2. Серия переезжает в Казань при счете в серии уже 2-0.