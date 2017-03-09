Руководство татарстанского хоккея приняло важное стратегическое решение – республике будет создана академия хоккея имени Юрия Моисеева –легендарного тренера «Ак Барса».

На первом этапе академия объединит три спортивные школы – «Ак Барса», альметьевского «Нефтяника» и казанского «Динамо». Наблюдательный совет возглавит президент РТ Рустам Минниханов, также туда войдут Рашид Нургалиев и президент «Ак Барса» Наиль Магдеев. В экспертный совет войдут Алексей Морозов, Виталий Прохоров, Владимир Юрзинов-старший, Сергей Гончар и Вячеслав Быков.

Свою работу академия должна начать весной этого года.