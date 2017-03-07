О республиканском конкурсе на получение грантов Кабинета Министров РТ для некоммерческих организаций рассказала министр труда Эльмира Зарипова.

О поддержке Правительством РТ социально ориентированных некоммерческих организаций, расчетные счета которых оказались в банках, прекративших свою деятельность, рассказала в интервью ИА «Татар-информ» министр Министра труда РТ Эльмира Зарипова.

Эльмира Амировна расскажите о поддержке Правительством РТ социально ориентированных некоммерческих организаций, расчетные счета которых оказались в банках, прекративших свою деятельность.

В настоящее время в целях поддержки социально ориентированных НКО, которые осуществляют свою деятельность в социальной сфере, сфере образования и здравоохранения, в скором времени стартует процедура республиканского конкурса на получение грантов Кабинета министров. Сумма грантов на 2017 год определена в 10 млн рублей. С 20 марта мы начнем принимать заявки, поскольку Министерство труда является уполномоченным органом на проведение данного конкурса.

По поручению Кабинета министров в конкурсе будут участвовать и те организации, чьи счета были в банках, которые прекратили свою деятельность. Таким образом, это для них сейчас будет в качестве одной из мер государственной поддержки в сложившейся ситуации. И я хочу сказать, что эти организации готовы к участию в конкурсе, поскольку у многих из них уже был опыт участия в данных грантах, они знают, как составлять конкурсную документацию, каким образом описывать проект, как формировать дорожную карту и обоснование проекта. У большинства уже есть положительный опыт получения грантов.

Учитывалось ли мнение и потребности самих НКО при формировании основных направлений конкурса?

В этом году мы при формировании номинаций учитывали предложения самих некоммерческих организаций. Среди них: популяризация здорового образа жизни, пропаганда духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, профилактика негативных проявлений в молодежной среде, развитие проектов в сфере социального обслуживания ветеранов, инвалидов, многодетных семей. Учитывалось мнение общественной палаты и предложения самих министерств и республиканских ведомств. В итоге сегодня у нас сформировался конкурс по основным направлениям, среди которых также проекты по противодействию коррупции, развитие институтов гражданского общества. Это то, что популярно в среде местного самоуправления сегодня, в развитии образования это инициативы в сфере гражданско-патриотического направления. Такие проекты, которые сейчас особо актуальны. Учитывая, что 2017 год это у нас год экологии, есть и в этом направлении отдельная номинация.

Можно ли сказать, что НКО выявляют те проблемы, что существуют сегодня в обществе, а этот конкурс адресная поддержка инициатив направленных на их решение?

Да безусловно, отражение этого конкурса, это зеркало того, какие вопросы сегодня являются наиболее актуальными в общественной среде. Что обсуждается «на острие ножа». Проекты конкурса — это самые актуальные точки для «обкатки» новых технологий. Например, у нас был проект, который был представлен «Обществом глухих Татарстана», который изначально реализовывался только лишь в масштабах Казани, сегодня этот проект вышел за границы города и он уже включил в себя и новый функционал, сегодня в рамках этого проекта идет речь не только об общении и взаимодействии таких групп населения, но и о содействии в поиске работы. Также есть примеры в сфере обслуживания пенсионеров — проект «Приемная семья для пожилого человека». Это хорошая площадка, для наработки методик, которые потом будут проецироваться в больших масштабах".

На какие суммы в рамках этой помощи могут рассчитывать участники конкурса?

Определена общая сумма финансирования, бюджет конкурса, а далее уже в зависимости от сложности проекта, от его технологической составляющей, от того как сама организации в документах составила бизнес план, дало обоснование и определило сумму. Затем конкурсная комиссия принимает решения«.

Насколько в прошлые годы была востребована такая поддержка?

Если говорить по цифрам, то с 2010 года у нас было заявлено 1123 проекта от 198 организаций. Из этой конкурсной массы 410 были признаны победителями в разные годы.

На какой основе предоставляются эти средства и как потом за них отчитываться?

Это грантовый проект, безвозмездный проект, но он безусловно предусматривает отчет. Здесь также важно получить заключения экспертов конкурсной комиссии, которые скажут, что этот проект действительно жизнеспособен, реализуем в установленные сроки данной командой и он в целом эффективен.

Оказывается ли при этом юридическая и консультационная поддержка НКО в части подготовки самих проектов к защите?

Традиционно ежегодно проводятся учебно-методические семинары, где организации, которые хотят принять участие в этих мероприятиях, могут получить базовые навыки по тому, как составлять проект, какие в нем должны быть отражены моменты и как определяются результаты и как достигаются цели по тем или иным проектам. Методическая работа такая ведеться и такая поддержка оказывается в рамках семинаров общественной палаты. Вся более подробная информация о Конкурсе размещена на сайте Министерства www.mtsz.tatarstan. ru в разделе «Конкурсы и акции».