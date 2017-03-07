Решение предусматривает выплату денег вкладчикам новым банком-распорядителем в обмен на активы банка-банкрота.

Министр экономики РТ Артем Здунов во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил о возможном решении проблемы вкладчиков физических лиц.

«Инициативной группой вкладчиков было обращение в адрес Президента нашей республики в отношении применения механизма обязательств банка по примеру "Нота-Банка". Действительно, был такой прецедент, когда и АСВ, и ЦБ приняли такую схему. Она представляет из себя нахождение нового банка-распорядителя, который берет на себя обязательства по выплате средств вкладчикам, то есть фактически забирает часть вкладчиков — физических лиц. За это этому банку предоставляются какие-то активы банков, у которых были отозваны лицензии», — сообщил Артем Здунов.



Министр экономики Татарстана отмечает, что соответствующее обращение от имени Президента РТ уже подготовлено в адрес руководства Центробанка. «Эта схема рабочая. Но при этом большое значение имеет здесь конкурсная масса, которая образуется при ликвидации банков. Это имеет принципиальное значение. Поэтому сегодня подготовлено обращение Президента нашей республики в адрес председателя Центрального банка о возможности применения данной схемы в отношении вышеназванных банков, у которых была отозвана лицензия», — сказал он.