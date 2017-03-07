Сегодня людям с инвалидностью по слуху подарили праздник. На сцене республиканского отделения общественной организации инвалидов Всероссийского общества глухих выступили профессиональные артисты.

На мероприятие были приглашены ветераны общества глухих и ученики школы-интерната имени. Е. Ласточкиной. Концерт прошел в рамках серии благотворительных концертов Министерства культуры РТ «От сердца к сердцу».

В этой программе, которую организовал виртуозный аккордеонист Алмаз Ахметзянов, были представлены зрелищные номера, для восприятия которых не нужен слух. Выступили чемпионы мира и Европы по брейк-дансу – казанская танцевальная команда «Action Man Crew», удивительно гибкая, пластичная гимнастка Аделя Шакирова, шоу-балет «Кристалл», фокусник Владимир Голяндин, и Сергей Бандер, который творит настоящие чудеса на велосипеде.