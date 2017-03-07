В консолидированный бюджет было перечислено более 3,5 млрд рублей.

По итогам 2016 года Управлением Федеральной службы судебных приставов по РТ было перечислено в бюджет РТ 2 млрд 663 млн рублей. Отметим, что это на 834 млн рублей больше, чем в 2015 году. Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии управления руководитель ведомства Радик Ильясов.

Также Радик Ильясов добавил, что в консолидированный бюджет было направлено более 3,5 млрд рублей, а плановое задание по взысканию фискальных платежей управлением перевыполнено на 9% по сравнению с 2015 годом.