В результате пожаров погибли 5 человек.

Инспекторы государственного пожарного надзора республики отмечают рост количества пожаров за два последних месяца, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. К 9 марта в РТ произошло 527 пожаров. В 2016 году за это же время в республике случились 540 пожаров.

Отметим, что 80% пожаров происходит в жилом секторе. Кабинет Министров РТ принял распоряжение по профилактике пожаров на территории Республике Татарстан. Распоряжение предусматривает комплекс пожарно-профилактических мероприятий. Также стоит отметить, что в целях освещения данной проблемы, организовано тесное взаимодействие со средствами массовой информации по доведению до населения требований пожарной безопасности в быту. Проведено 298 выступлений на радио, 64 – по телевидению, опубликовано 214 профилактических статей и заметок в печатных СМИ.