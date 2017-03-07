Уставной капитал организации увеличивается на 10 млрд рублей.
ЦБ РФ сообщил о регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного коммерческого банка «Ак Барс», размещаемых путем открытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен индивидуальный государственный регистрационный номер: 10402590В006D.
Напомним, ранее сообщалось, что АО «Связьинвестнефтехим» выкупит большую часть выпущенных банком «Ак Барс» дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала было принято на внеочердном собрании акционеров банка 2 февраля. Эксперты расценили данное решение как дополнительное укрепление финансовой устойчивости банка.
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