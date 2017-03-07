Молодой человек и его сообщник подозреваются в убийстве иностранца.

Советский районный суд Казани поместил под стражу второго скинхеда – 19-летнего Романа Халилова, которого подозревают в убийстве 24-летнего Махджуба Тиджани Хассана – гражданина Республики Чад, студента КФУ.



В момент, когда 19-летнего парня заводили в зал, он продемонстрировал всем присутствующим нецензурный жест. Судья спросил у Халилова, был ли он знаком со своей жертвой, в ответ подозреваемый рассмеялся и ответил отрицательно.

Защитник попросил поместить Халилова под домашний арест, мотивируя тем, что он сотрудничает со следствием, дает признательные показания и у него проблемы со здоровьем. В какой-то момент Халилов прервал речь своего защитника и громко засмеявшись, произнес: «Минута славы!»

Государственный обвинитель настаивал на заключении под стражу Халилова. В итоге суд арестовал 19-летнего Романа Халилова до 17 апреля, также как и его сообщника - 22-летнего Руслана Архипова.



После суда следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РТ Игорь Золотов сделал следующее заявление: «Двое подозреваемых признались в шести аналогичных нападениях без летального исхода с таким же почерком. Проверка по делу началась в понедельник. Круг подозреваемых был большим. Вышли на 19 человек, 9 задержаны, двое из них арестованы».



Напомним, 16 февраля около 22 часов возле одного из домов по улице Аделя Кутуя было обнаружено тело 24-летнего студента Казанского федерального университета с множественными колото-резаными ранами грудной клетки и открытой черепно-мозговой травмой. Было возбуждено уголовное дело, которое передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по РТ.



Задержанные 22-летний Руслан Архипов (изменивший фамилию с Хиалеев) и 19-летний Роман Халилов признались в убийстве Махджуба Тиджани Хассана.