Завтра, 11 марта, в 10.00 в Молодежном центре им.А.Гайдара (ул. Копылова, 7/2) состоится открытие Центра привлечения и подготовки волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в г.Сочи с 14 по 22 октября 2017 года.

По всей России открывается всего 20 волонтерских центров ВФМС2017, и Казань будет принимать у себя добровольцев из соседних регионов.

Задача центра заключается в отборе и подготовке волонтеров фестиваля по 14 направлениям деятельности: городские волонтеры, сопровождение делегаций, обеспечение работы СМИ и другие. Волонтерский центр в г.Казани является самым востребованным, уже сейчас подано более 1500 заявок, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорта Республики Татарстан.



В рамках программы открытия запланирована презентация работы волонтерского центра и волонтерского гимна XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, авторами которого стала творческая молодежь республики. Волонтеры Всемирного фестиваля отправят приглашения всем континентам нашей планеты.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 - международное событие, которое пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи. Оно соберет под своим крылом 20 000 участников из 150 стран. Дискуссионная программа пройдет по тематике 17 целей устойчивого развития ООН. Фестиваль будет насыщен большими культурными и спортивными программами.