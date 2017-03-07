В случае доказательства невиновности главы Татфондбанка, его участие в политической партии будет восстановлено.
«Едина Россия» приостановила членство председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина. В уставе партии написано, что если на члена организации будет заведено уголовное дело, то участие данного человека в политической структуре аннулируется после решения суда.
Напомним, бывший председатель правления Татфондбанка был арестован 3 марта. По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств, представили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».
Loading...