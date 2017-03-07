Женщина была приговорена к исправительным работам.

Приволжский районный суд вынес приговор 40-летней женщине, которая оставила новорожденного ребенка на проезжей части, сообщает пресс-служба СК по РТ. Злоумышленница была признана виновной в оставлении ребенка в опасности. Женщина получила наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием в доход государства 10% от заработка.



Напомним, что 25 августа 2016 года женщина родила ребенка, после чего оставила его на проезжей части. Малышку нашли прохожие, после чего новорожденный ребенок был госпитализирован. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, вскоре девочку удочерит семья.