Но в начале второго тайма воспитанник татарстанского футбола Александр Бухаров счет сравнял – 1:1. Во втором тайме забавно было наблюдать, как 5-я команда в мире по бюджету отбивается от 145-й. Англичане отбились – 1:1, и теперь все решится в Манчестере. Но свое одно очко за ничью в копилку российского футбола «Ростов» Бердыева принес.