«Ростов» очень старался

Лига Европы – отнюдь не «отстойный» турнир. Так, Жозе Моуриньо можно любить или не любить, но оставаться к нему равнодушным нельзя. И в первом тайме его «МЮ» в Ростове после паса Ибрагимовича оформил гол после удара Мхитаряна – 0:1.

Но в начале второго тайма воспитанник татарстанского футбола Александр Бухаров счет сравнял – 1:1. Во втором тайме забавно было наблюдать, как 5-я команда в мире по бюджету отбивается от 145-й. Англичане отбились – 1:1, и теперь все решится в Манчестере. Но свое одно очко за ничью в копилку российского футбола «Ростов» Бердыева принес.

Рустэм КУЛЕЕВ

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