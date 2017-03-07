Московские динамовцы сотворили главную сенсацию второго раунда плей-офф на «Западе». В первом матче серии против питерского СКА москвичи вопреки прогнозам суперспецов сумели на выезде добиться победы в овертайме – 3:2.
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