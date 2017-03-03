Как известно, французская кухня славится своей изысканностью. И даже пироги в ней не абы какие, а с тонкой хрустящей корочкой и богатой начинкой. Киш - так называется французский открытый пирог. Хотя выпечкой нас удивить трудно, мы решили позаимствовать у французов идею, но рецепт придумать свой, на казанский лад.

Тесто для киша



Ингредиенты: сметана 20%-ной жирности - 1 стакан, масло растительное - 0,5 стакана, мука - 3 стакана, разрыхлитель теста - 1 пакетик, соль по вкусу.

Сметану вылить в глубокую миску, добавить растительное масло, разрыхлитель, соль. Все хорошо перемешать и понемногу добавить муку. Тесто должно быть мягким, эластичным.



Киш с картофелем, ветчиной, сыром и грибами



Ингредиенты: картофельное пюре - 300 г, ветчина нежирная - 200 г, шампиньоны - 300 г, лук репчатый - 1 шт., сыр российский - 100 г, яйцо куриное свежее - 1 шт., растительное масло - 2 - 3 шт.

Шампиньоны промыть, нарезать на тонкие пластины и обжарить с измельченным луком на растительном масле. В картофельное пюре положить нарезанные ветчину, грибы, яйцо. Посолить, поперчить, смешать. Тесто тонко раскатать и переложить в глубокую форму, смазанную растительным маслом. Выложить начинку на тесто. Выпекать киш в духовке, нагретой до 180 градусов, 20 минут. Затем вынуть и поверх начинки натереть сыр. Вернуть пирог в духовку на несколько минут, чтобы сыр растаял.

Едят киш теплым, нарезав на порционные куски. На гарнир можно подать маринованные помидоры или огурцы.

Киш а-ля губадия



Ингредиенты: отварной степени аль денте (чуть твердый) рис - 1 стакан, изюм - 0,5 стакана, курага - 15 шт., корт (татарский творог) - 300 г, яйцо куриное свежее - 2 шт., масло сливочное - 100 г, творог - 100 г, соль, сахар по вкусу.

В глубокой миске смешать рис, изюм, курагу. Посолить, подсластить по вкусу. Тесто раскатать тонко, переложить в глубокую форму, смазанную растительным маслом. Смазать тесто маслом, выложить на него корт, потом рис с сухофруктами.

Яйцо и размягченное сливочное масло смешать и залить начинку. Творог смешать с яйцом и сахаром и закрыть этой массой пирог. Выпекать киш 45 минут в духовке, нагретой до 180 градусов. Готовый пирог слегка остудить и подавать теплым.