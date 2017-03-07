Надзорное ведомство ведет работу в отношении граждан, которые по состоянию здоровья или из-за возраста не могут защищать свои права.

В прокуратуру Набережных Челнов обратились четыре пострадавших вкладчика Татфондбанка, которые не способны самостоятельно защитить свои права в судебном порядке, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Средства обратившихся в прокуратуру граждан были переведены из банка в доверительное управление инвестиционной компании «ТФБ Финанс». Прокуратура будет сама обращаться в суды от имени пострадавших и добиваться включения их в соответствующий реестр для выплаты страхового возмещения.

Эту работу надзорное ведомство ведет в отношении граждан, которые по состоянию здоровья или из-за возраста не могут защищать свои права, по поручению прокурора РТ Илдуса Нафикова.