С 21 марта ток-шоу «Таяну ноктасы» (12+) («Точка опоры») на телеканале «Новый Век» будет выходить в эфир четыре дня в неделю - с понедельника по четверг.

По мнению создателей телевизионного ток-шоу, программы такого направления должны работать в ежедневном формате. «В такой перспективной республике, как наша, тем для обсуждения очень много. Есть постоянные проблемы, которые не меняются, например, ЖКХ, а есть то, что случилось прямо сегодня, - вспомним ту же ситуацию с Татфондбанком: такие темы актуальны именно сегодня, поэтому их и надо выдавать в эфир именно сегодня. Программа потому и должна выходить в ежедневном формате, что некоторые темы теряют актуальность, и только в таком режиме должна быть связь с народом», - считает ведущая «Таяну ноктасы» Венера Иванова.

Она также отметила, что в Татарстане давно ждали такую программу. «Возможность ежедневно обсуждать актуальные проблемы на татарском языке я считаю очень большой победой нашего канала. Любой народ имеет право на программу, где каждый человек, включив телевизор, сможет услышать обсуждение проблем или даже принять участие в разговоре на своем родном языке. А если программа может направить человека для решения вопроса по нужным адресам, свести его с тем, кто поможет, то приходит понимание, что работаешь не зря», - отметила Венера Иванова.

Напомним, программа «Таяну ноктасы» появилась в вещательной сетке «ТНВ» осенью прошлого года.

За время своего короткого существования передача успела стать популярной, так как «Таяну ноктасы» - программа, где актуальные для республики темы обсуждаются, что называется, всем миром, где ведется поиск ответов на сложные вопросы и ищут пути решения тех или иных проблем.

Смотрите «Таяну ноктасы» (12+) на телеканале «ТНВ-Татарстан» в пятницу в 13.00 с повтором в воскресенье в 16.00. С 21 марта – с понедельника по четверг в 19.00 и на том же канале.



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