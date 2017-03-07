В 2016 году в Татарстане возбуждено 197 дел об административных правонарушениях за нарушения антимонопольного законодательства и вынесено 165 постановлений о наложении административных штрафов в отношении должностных и юридических лиц. УФАС по РТ за год наложило на нарушителей штрафов на 7 млн рублей.

Порядка 83% штрафов уже уплачены, отметил заместитель руководителя управления Рузалин Хабибуллин на недавней пресс-конференции. Он добавил, что в 2015 году отдел контроля за органами власти приступил к формированию практики выдачи предписаний по списанию в доход государства причиненного ущерба либо полученного дохода за нарушение антимонопольного законодательства. В 2016 году сумма выданных предупреждений и предписаний о взыскании ущерба за нарушение антимонопольного законодательства составила 9981400 рублей. Сумма взысканного ущерба либо дохода за нарушение антимонопольного законодательства - 1388363,3 руб., передает ИА «Татар-информ».

В 2016 году отделом контроля органов власти татарстанского УФАС России рассмотрено 66 дел о нарушении органами местного самоуправления и органами власти антимонопольного законодательства, тогда как в 2015-м - 232. Снизилось и количество принятых решений о наличии нарушений антимонопольного законодательства с 225 в 2015 году до 62 в прошлом.

«Наблюдается существенная динамика уменьшения количества возбужденных и рассмотренных дел по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Это происходит в связи с тем, что с 2016 года внесены изменения в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, более известные как «четвертый антимонопольный пакет». В связи с этим с 2016 года отдел контроля органов власти татарстанского УФАС России приступил к формированию практики выдачи предупреждения о прекращении действия (бездействия) нарушения антимонопольного законодательства», - отметил спикер.

В 2016 году татарстанским УФАС России выдано всего 55 предписаний о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. В сравнении с 2015 годом цифра уменьшилась в четыре раза. Было исполнено 99 предписаний, из них 62 - выданные в предыдущие периоды, 37 - в отчетном периоде.

Среди основных нарушений:

- незаконное установление или взимание платежей при предоставлении государственных или муниципальных услуг;

- заключение договоров (контрактов) на идентичный предмет в незначительный промежуток времени на сумму, превышающую в совокупности 100 тыс. руб­лей;

- незаконное предоставление государственной или муниципальной преференции;

- осуществление согласованных действий при предоставлении земельных участков, муниципального имущества в обход действующего законодательства;

- выполнение строительных работ до проведения закупки и заключения муниципального контракта.



Кстати

В рамках работы по соблюдению антимонопольного законодательства отделом контроля органов власти татарстанского УФАС России проведены 24 плановые проверки и 7 внеплановых проверок. 48% выявленных нарушений связаны с фактами согласованных действий с целью получения финансирования из бюджета и передачи денежных средств лицу, выполняющему работы согласно муниципальному контракту. Около 20% нарушений касаются порядка предоставления земельных участков, 21% - порядка заключения договоров в отношении муниципального имущества, 5% - наделения хозяйствующих субъектов полномочиями органа местного самоуправления, 7% - прочих нарушений.