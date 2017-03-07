Сегодня в Казани состоится V форум приемных родителей Республики Татарстан.

Участники форума обсудят вопросы поддержки усыновителей, опекунов, приемных родителей, развития форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эффективности реализации программ подготовки кандидатов в замещающие родители и сопровождения замещающих семей и многое другое.

Форум соберет более 350 делегатов. В его рамках пройдут мастерские «Развитие чувства привязанности между членами семьи», «Семейное образование - реальные возможности», проектная сессия «Профессиональная семья как инструмент семейного устройства детей-сирот», секция «Отцы и дети», открытая площадка для специалистов органов опеки и попечительства муниципальных образований республики, а также тренинговая работа с приемными родителями.