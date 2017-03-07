В честь празднования Всемирного дня прав потребителей Управление Роспотребнадзора по РТ и консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» проводят день открытых дверей для потребителей.

15 марта с 9.00 до 18.00 потребители смогут получить бесплатные консультации по всем спорным ситуациям, связанным с приобретением товаров и услуг, помощь в составлении претензий и исковых заявлений, в том числе о правах потребителя при дистанционном приобретении товаров и услуг.

Консультации проводятся:

- по телефону отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по РТ 8 (917) 224-87-94;

- при личном обращении в Управление Роспотребнадзора по РТ по адресу: Казань, ул. Большая Красная, 30;

- по телефону консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (843) 221-90-16;

- при обращении по адресу: Казань, ул. Сеченова, 13а, (каб. 211, 212).

Всемирный день прав потребителей, проводимый под эгидой Организации Объединенных Наций, отмечается ежегодно 15 марта начиная с 1994 года. В 2017 году девиз Всемирного дня прав потребителей - Consumer Rightsinthe Digital Age - «Потребительские права в цифровую эпоху».

Кроме того, с 13 по 27 марта будет работать «горячая линия» Управления Роспотребнадзора по РТ по вопросам качества и безопасности пищевых продуктов.

Обращения принимаются по телефону 8 (843) 273-34-85 в будние дни с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 12.45).