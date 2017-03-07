12 марта в Буинске откроется 1-й всероссийский фестиваль театров Поволжья и Урала «Идел - Буа - Урал - пространство диалога». На 12 дней небольшой город Татарстана станет театральной столицей этого большого региона.

Во время праздника горожане и гости Буинска смогут увидеть 13 драматических, один детский и четыре кукольных спектакля ведущих театров Казахстана, Калмыкии, Республики Коми, Удмуртии, Марий Эл, Ульяновской области, Башкортостана и Татарстана. В рамках фестиваля пройдут творческие встречи, обсуждения спектаклей, в которых примут участие ведущие театральные критики страны. Об этом рассказали организаторы фестиваля на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

- Это действительно грандиозное событие для республики. Многие искренне удивляются: «Ну какой фестиваль может быть в Буинске?!» Мы готовы всем доказать, что маленький город в силах организовать и принять большой фестиваль на самом высоком уровне, - рассказал художественный руководитель Буинского государственного татарского драматического театра Раиль Садриев. - Мы хотим громко заявить о себе, рассказать всем, что есть такой город Буинск, есть наш театр, история которого началась 100 лет назад, в мае 1917 года. Одним словом, мы хотим произвести фурор!

Театровед, член дирекции фестиваля «Идел - Буа - Урал - пространство диалога», директор фестивалей «Науруз» и «Ремесло», эксперт фестиваля «Золотая маска» Нияз Игламов подчеркнул, что фестиваль в Буинске уникален тем, что впервые в России город, население которого около 30 тыс. человек, примет такой масштабный фестиваль. В крупных городах по ряду причин такой фестиваль не нужен. Сейчас большое внимание уделяется развитию малых городов. И этот представительный форум сможет сыграть в этом процессе важную роль. К тому же Буинск расположен на пересечении многих дорог, этот город - своего рода перекресток культур, и в будущем география фестиваля будет только расширяться.

Как отметила заместитель руководителя Буинского районного исполкома Лилия Садретдинова, спектакли будут идти на трех театральных площадках города. В дальнейшем планируется делать фестиваль ежегодным. Это будет отличный событийный повод для привлечения в Буинск туристов.