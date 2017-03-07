Накануне Международного женского дня в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, расположенном в Казанском кремле, встречали представителей ветеранских организаций Казани.

Для гостей была подготовлена программа «У войны не женское лицо», а также дружеское чаепитие. Научный сотрудник музея Альфия Шарипова рассказала о татарстанских женщинах, которые героически воевали на фронтах Великой Отечественной войны.

- Женщина и война - понятия несовместимые. Но когда пришла беда, почти миллион советских женщин надели шинели и взяли в руки оружие. С первых дней войны женщины подавали заявления об отправке их на фронт, в действующую армию.

Они служили в войсках противовоздушной обороны, на флоте, были связистками, санинструкторами на передовой, наравне с мужчинами ходили в разведку, из женщин было сформировано три авиационного полка. 200 тысяч женщин награждены боевыми орденами и медалями, 90 стали Героями Советского Союза. Свыше 200 женщин были удостоены высшего знака солдатской доблести - ордена Славы

Первой женщиной-татаркой, которая удостоена медали «За отвагу», стала Асия Ильматова - медицинская сестра из Казани. Она спасла жизнь десяткам раненых бойцов, вынося их на своих плечах с поля боя. Однажды она перевязывала раненого на открытой местности под обстрелом противника. И сослуживцы, и противники с удивлением наблюдали за действиями бесстрашной девушки. Немцы даже перестали стрелять - так враг выразил свое уважение и восхищение ее героизмом.

Также с большим интересом гости слушали рассказ жительницы блокадного Ленинграда, узницы фашистских концлагерей Веры Алексеевны Мигуновой о легендарной летчице Магубе Сыртлановой. Эта женщина совершила 780 боевых вылетов с боевым налетом 928 часов, сбросила 190 тонн бомбового груза и была удостоена звания Героя Советского Союза.

Удивительна судьба и самой Веры Алексеевны Мигуновой. Она родилась в Ленинграде. Когда началась война, ей было 9 лет. Их семья не успела вовремя эвакуироваться, потому что мама была на последнем сроке беременности. Но они все-таки решились покинуть блокадный город. Отправились пешком по лесу. Стояли сорокаградусные морозы. И в таких условиях мама Веры Алексеевны родила сына. Женщину с девочкой и новорожденным ребенком поймали немцы. В большой колонне пленных их погнали на запад. Мальчик вскоре умер, а Вере пришлось пройти через несколько концлагерей. Самым страшным был Дахау, в котором проводились медицинские опыты над узниками.

- Нас не считали за людей. Мы были для них лишь материалом для экспериментов, как подопытные мыши. Знаете, говорят, фашисты - звери. Это не так. Звери не убивают планово, звери не проводят эксперименты и не ведут дневники о муках своих жертв, - вспоминает о тех страшных временах Вера Алексеевна.

28 апреля 1945 года узников Дахау освободили американцы. Вере тогда было 13 лет. Она надеялась, что все испытания позади. Но путь домой бывших заключенных концлагерей оказался долгим. Их месяца полтора продержали на карантине. В конце концов возвращение домой состоялось. Понемногу жизнь наладилась: учеба в Ленинградском университете, замужество, дети, работа преподавателем английского языка в вузах. В 1962 году ее семья переехала в Казань, и с тех пор наш город стал для Веры Алексеевны родным. До ухода на пенсию она преподавала иностранные языки в КАИ.