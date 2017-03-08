На птицеводческом предприятии в Сергиево-Посадском районе Подмосковья была зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. Об этом стало известно 6 марта. Все поголовье - около 500 тысяч птиц - подлежит уничтожению. На нескольких российских птицефабриках введен карантин.

О ситуации в Татарстане и мерах, принимаемых в связи со вспышкой птичьего гриппа в Подмосковье, рассказал начальник отдела по противоэпизоотической работе Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Александр Козлов.

Он отметил, что Татарстан остается благополучным регионом по всем особо опасным инфекционным заболеваниям. И это несмотря на то, что республика граничит с регионами, неблагополучными по нодулярному дерматиту, африканской чуме свиней.

- В последнее время СМИ упоминают Татарстан как неблагополучную территорию, к примеру, по сибирской язве. Также буквально в начале марта прошла информация о том, что в республике якобы были зарегистрированы случаи падежа от гриппа птиц. Хотелось бы заявить, что в Татарстане, к счастью, данные заболевания не регистрировались ни в этом году, ни в 2016-м, - заявил спикер. - На сегодня наша республика является благополучной по всем особо опасным заболеваниям.

Будем надеяться, что и птичий грипп обойдет нас стороной.

С ноября по февраль 2017 года случаи птичьего гриппа уже выявлены в Республике Тыва, Краснодарском крае, Калининградской, Воронежской, Астраханской, Ростовской областях, в Калмыкии. Большой ущерб был причинен птицефабрике в Астраханской области, где было уничтожено более 206 тысяч несушек. В Ростовской области на предприятии по разведению индеек уничтожено 160 тысяч птиц. Болезнь постепенно завоевывает все новые территории. В начале марта в пяти районах Московской области зарегистрирован птичий грипп: в Сергиево-Посадском, Щелковском, Пушкинском, Орехово-Зуевском, Можайском. Расследования всех этих случаев показали, что причиной вспышек становились нарушения элементарных требований ветеринарных правил и правил содержания птиц.

В мире также идет нарастание данного заболевания. Последний массовый всплеск птичьего гриппа был отмечен в 2006 году. Тогда 47 стран, в том числе Россия, оказались неблагополучными по гриппу птиц. В то время было уничтожено более 100 миллионов голов птиц. Сейчас ветеринары делают все, чтобы подобное не повторилось. Однако в 2016 - 2017 годах уже 47 стран заявили о неблагополучной по птичьему гриппу ситуации. Вспышки регистрировались в Азии, Африке, Северной Америке.

Для Татарстана, где усиленно развивается птицеводство, благополучие по данному заболеванию имеет особое значение. По Приволжскому федеральному округу наша республика входит в тройку лидеров по производству мяса птиц. К 2020 году мы должны получать более 300 тысяч тонн куриного мяса. Однако без принятия определенных мер птичий грипп может дойти и до нас.

- Хотел бы обратиться ко всем владельцам птицеводческих предприятий: необходимо усилить внимание по соблюдению элементарных ветеринарных норм. Основная угроза, как мы предполагаем, будет связана с началом прилета диких водоплавающих птиц. Любой контакт домашней птицы с дикой может привести к негативным последствиям, вспышке гриппа. Крупные птицеводческие предприятия нужно перевести на содержание в режиме закрытого типа, улучшить работу санитарных пропускных систем, проводить обработку спецодежды, менять обувь при посещении производственных площадок, проводить дезинфекцию въезжающих и выезжающих автомобилей. Кроме того, персоналу в связи с угрозой переноса инфекции из частного сектора в общественный запрещено содержать у себя домашних птиц, - отметил Александр Козлов.

Наконец, специалист ответил на один из главных вопросов, волнующих горожан: опасен ли птичий грипп для человека? Оказалось, что все не так однозначно. С одной стороны, предыдущие случаи регистрации болезни не приводили к опасным последствиям для здоровья человека. С другой стороны, птичий грипп имеет огромное количество подтипов. Медики не могут дать гарантии, что вирус не мутирует, а человек не заболеет. Так, в 2 районах Московской области 14 человек находятся под наблюдением.