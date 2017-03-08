Нынешний март с самого начала подхватил эстафету аномального тепла у февраля с температурами на 8 - 11 градусов выше нормы. Похоже, весна не просто пришла, а буквально примчалась! Об особенностях первого весеннего месяца и народных приметах марта рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Наступившая весна словно перелистнула календарь сразу на две странички вперед - погода напоминает скорее апрельскую. По данным казанских метеостанций, в начале марта были побиты три температурных рекорда дня по абсолютному максимуму за 146-летний ряд наблюдений.





Первый рекорд - по данным метеостанции в Авиастроительном районе, максимальная температура воздуха 2 марта составила 3,8 гр. тепла, что на 0,7 гр. выше предыдущего абсолютного максимума температуры, отмеченного в 2000 году. Второй рекорд - по данным метеостанции Казань-Опорная, максимальная температура воздуха 5 марта составила 6,2 гр. тепла, предыдущий абсолютный максимум температуры отмечался в 1995 году и составлял 5,8 гр. тепла. Третий рекорд - по данным метеостанции Казань-Опорная, максимальная температура воздуха 6 марта составила 5,1 гр. выше нуля, предыдущий абсолютный максимум температуры отмечался в 1918 году и составлял 4,0 гр. тепла.

Под воздействием волны экстремального тепла, осадков в виде мокрого снега, мороси и ледяного дождя началось активное таяние снега на полях и городских улицах. Нынче снега выпало в два раза больше нормы, поэтому не исключаются и первые весенние потопы. Кстати, из-за уменьшения крепости льда уже закрыты ледовые переправы.





Тем не менее зима без боя сдаваться не собирается - циклон с акватории Баренцева моря с 8 марта стал закачивать холодный воздух на Поволжье. Вплоть до выходных дней природа ненадолго вернется к норме: ночные температуры достигнут 9 - 14 гр. мороза, днем же на солнце сохранятся слабые оттепели. Дальше по климатическим законам весна вновь станет набирать обороты, ведь в течение марта день прибывает почти на два с половиной часа.

В народном календаре в ближайшие дни имеется несколько важных предвесенних примет. Так, 12 марта - Прокоп Перезимник, который начинает «рушить дороги», причем благодаря солнечному теплу с этого дня оттаивают даже самые замерзшие пути. Следующий за Прокопом день - Василий Капельник, с приходом которого неизменно «зима заплачет», «капель пойдет». В старину на Василия смотрели, как тают круги вокруг деревьев: «Круты края - так крута будет и весна, пологи - весна протяжлива».

14 марта отмечается самый известный весенний праздник - Евдокия Плющиха, или Авдотья Весновка. В народе на Авдотью Весновку было принято подниматься на пригорки или крыши и петь веснянки. За такой обряд день и получил прозвище

Весновка. Название Плющиха дано в честь льдов, которые плющатся, раздавливаются с этого дня. Еще одно прозвище - Свистунья - получено из-за того, что в это время начинают со свистом гулять весенние ветры. Звери и птицы встречают весну радостными звуками, среди которых присутствует и свист.





Распространенность примет по Евдокии (Авдотье) понятна: по старому стилю это 1 марта, и Евдокия открывала весну. Говорили: «Авдотья Весновка весну снаряжает», приходят первые оттепели. В народе не упускали случая поразмыслить и о погоде, и о земледельческих заботах: «Пришли Евдокии - мужику затеи: соху точить, борону чинить». Но предостерегали, что впереди еще предстоят холода: «И март на нос садится, коли на Евдокию мороз получится». Огорчались: «Если на

Евдокию холодно, скот придется кормить две лишние недели». Но при любой погоде с Авдотьи Весновки нарождающаяся солнечная энергия «на дороги сырость подпускает», и в редкий год на Евдокию «курочка водички не напьется».

В этот день примечали и свято верили дошедшим из старины народным приметам:

- дует теплый ветер - летом будет много дождей;

- cтоит хорошая погода - значит, и лето таким будет;

- ударили заморозки - урожай гречки будет бедным;

- дождливый день - к хорошему урожаю хлеба;

- громко кричащие вороны предвещают потепление;

- сурок свистит - к теплым дням;

- курица пьет талую воду - значит, еще будут морозы.

Считалось, что талая вода из чистого снега, полученная на Авдотью Весновку, обладает лечебными и живительными свойствами.

С началом нового времени года все больше хочется узнать, когда же солнце проявится оттепелями и пробудит реки и какой будет весна - бурной или затяжной. Обычно на территории Татарстана в раннюю весну снег начинает сходить в конце марта, а в позднюю таяние затягивается до середины апреля. Малые реки традиционно начинают пробуждаться в конце марта, ледоход на водохранилищах происходит ближе к середине апреля. Посевные работы проводятся в апреле-мае и начинаются обычно с юго-западных районов республики, которые быстрее прогреваются, а значит, и почва там раньше просыхает и становится готовой к обработке.