К гадалке нечего было ходить – «Ак Барс» с первых секунд применил форчекинг – прессинг в чужой зоне.

Первое удаление гости заработали на первой же минуте матча, но словно и не заметили этого – территориально казанцы были сильнее. Имел большинство и «Ак Барс» в первом периоде, и еще одно (четырехминутное) заработал перед самым перерывом.

Но за четыре минуты большинства «барсы» ни разу не попали в створ чужих ворот. А вот в начале второй половины матча гости в большинстве открыли счет – капитан волжан Александр Свитов, воспитанник омского хоккея, пробил-таки Фурка – 0:1 после двух периодов.

Время третьего периода шло, а прибавлять омичам было нечем – «барсам» удобно было играть по счету.

А вот «Авангард» усилиями «засланного казачка» Евгения Медведева за 48 секунд до конца основного времени сумел счет сравнять – 1:1.

Наступил овертайм, и тут же закончился – Лукоянов завершил первый матч в пользу «Ак Барса» во второй атаке – 2:1.