Приставы Альметьевска изъяли 1200 бутылок жидкости двойного назначения.

«Фанфурики» тайно продавались в киосках Альметьевска, зачастую по ночам. «Продукция» распространялась в темных стеклянных сосудах объемом 100 миллилитров. Флаконы были упакованы в неприметные картонные коробки и реализовывались под видом косметических лосьонов «Огуречный», «Березовые почки» и «Антисептический». Ранее шесть предпринимателей, осуществляющих незаконную продажу спиртосодержащей продукции, уже были оштрафованы сотрудниками Госалкогольинспекции РТ. Общий штраф составил 60 тысяч рублей.

Кроме того, один из торговцев занимался перевозкой фальсифицированного алкоголя, а конкретно - водки и коньяка.

Все коммерсанты являются физическими лицами. В рамках исполнительного производства партия лосьонов конфискована судебными приставами. Спиртосодержащую жидкость двойного назначения передали в специализированное учреждение Казани для дальнейшего уничтожения, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.