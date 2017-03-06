Публичные слушания состоятся 31 марта в управлении архитектуры и градостроительства исполкома.
В Казани обсудят планировку жилого массива «Чебаксинские родники», сообщается в опубликованном сборнике документов исполкома Казани.
Согласно проекту, жилой массив рассчитан на 735 человек. Также в данном районе планируется разместить отделение почты, полиции. Территория в 68,4 га возле поселка Чебакса у трассы М7, предположительно, будет поделена на 210 участков. Публичные слушания начнутся в 16.00.
Loading...