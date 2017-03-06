Перед судом предстал 37-летний житель Заинска Руслан Андров, который обвиняется в причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

20 декабря 2016 года подсудимый «таксовал» на парковке перед магазином на ул. Никифорова в Заинске, где поссорился с пассажиром, который был в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры злоумышленник ударил мужчину бейсбольной битой, что повлекло за собой открытую черепно-мозговую травму.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ, Андров выплатил потерпевшему 175 тысяч рублей в счёт возмещения причинённого ущерба. За свое деяние подсудимый понесет наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.