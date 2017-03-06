В полицию Набережных Челнов обратилась 75-летняя местная жительница, которая заявила, что у нее украли 21,5 тысячи рублей.
По словам пострадавшей, неизвестная женщина предложила ей купить мед по низкой цене.
Потерпевшая согласилась и пригласила незнакомку к себе домой. Неожиданно злоумышленнице стало плохо, тогда пенсионерка ушла на кухню за водой.
После того, как незнакомка ушла, женщина заметила пропажу кошелька с денежными средствами. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, сейчас сотрудники полиции разыскивают подозреваемую.
Loading...