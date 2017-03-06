Мужчинам на дорогах пришлось подвинуться и впустить в автомобильный поток прекрасных дам. В преддверии 8 Марта представители сильного пола поделились с «КВ», что бы они могли пожелать автоледи.
Ильдар Имаметдинов, администратор одного из автоклубов Казани, водитель а/м «Шевроле»:
- Я бы с 8 Марта поздравил не только автоледи, но и других девушек. А если говорить именно об автоледи, то среди них много тех, кто едва ли уступит в мастерстве мужчинам. Однако есть и менее уверенные в себе водители-девушки. Особенно это касается владелиц маленьких машин. Они пугаются авто побольше, поэтому начинают резко тормозить или перестраиваться на другую полосу. Прекрасным автоледи я бы пожелал верить в себя. А если что-то не получается, мы, мужчины, всегда поможем.
Семен Семенов, водитель а/м «Лада»:
- Девушки, желаю, чтобы машина ваша работала как надо. Чтобы любимая музыка играла в хит-парадах, чтобы чистой дорога была и за бензин плата была не высока. Не путайте, пожалуйста, тормоз и газ, тогда ваше вождение будет радовать глаз!
Альберт Нафиков, пенсионер с 50-летним стажем вождения, водитель а/м «Рено»:
- Женщинам порой бывает непросто за рулем, но чаще всего это только от неопытности. Примерно через год вождения все дойдет до автоматизма. Единственное, с чем могут возникнуть проблемы, - это парковка. Однако в просьбе припарковать автомобиль я никогда не отказывал. Самое главное, чему девушкам нужно научиться, - не бояться попросить помощи у сильного пола. Да, мы иногда ругаем автоледи, но это только для того, чтобы они лучше ездили на дорогах.
Рустем Зайдуллин, водитель а/м «Лада»:
- Случается, что девушки путают лево и право. Они могут сначала включить левый поворотник, затем правый, а потом снова левый, но повернуть в результате направо. Таким, пожалуй, можно пожелать быть лишь более внимательными. Ведь девушки - это прекрасный пол. И водить они тоже должны прекрасно.
Евгений Фомин, водитель а/м «Лада»:
- Я бы пожелал автоледи брать пример с других более опытных девушек-водителей. Например, моя сестра отлично водит автомобиль, и некоторые секреты водительского мастерства я узнал именно от нее. Она говорит, что у нее не было страха даже впервые садиться за руль. Возможно, именно боязнь мешает некоторым дамам на дороге.
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