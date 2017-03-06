Мужчинам на дорогах пришлось подвинуться и впустить в автомобильный поток прекрасных дам. В преддверии 8 Марта представители сильного пола поделились с «КВ», что бы они могли пожелать автоледи.

Ильдар Имаметдинов, администратор одного из автоклубов Казани, водитель а/м «Шевроле»:

- Я бы с 8 Марта поздравил не только автоледи, но и других девушек. А если говорить именно об автоледи, то среди них много тех, кто едва ли уступит в мастерстве мужчинам. Однако есть и менее уверенные в себе водители-девушки. Особенно это касается владелиц маленьких машин. Они пугаются авто побольше, поэтому начинают резко тормозить или перестраиваться на другую полосу. Прекрасным автоледи я бы пожелал верить в себя. А если что-то не получается, мы, мужчины, всегда поможем. - Я бы с 8 Марта поздравил не только автоледи, но и других девушек. А если говорить именно об автоледи, то среди них много тех, кто едва ли уступит в мастерстве мужчинам. Однако есть и менее уверенные в себе водители-девушки. Особенно это касается владелиц маленьких машин. Они пугаются авто побольше, поэтому начинают резко тормозить или перестраиваться на другую полосу. Прекрасным автоледи я бы пожелал верить в себя. А если что-то не получается, мы, мужчины, всегда поможем.

Семен Семенов, водитель а/м «Лада»:

- Девушки, желаю, чтобы машина ваша работала как надо. Чтобы любимая музыка играла в хит-парадах, чтобы чистой дорога была и за бензин плата была не высока. Не путайте, пожалуйста, тормоз и газ, тогда ваше вождение будет радовать глаз! - Девушки, желаю, чтобы машина ваша работала как надо. Чтобы любимая музыка играла в хит-парадах, чтобы чистой дорога была и за бензин плата была не высока. Не путайте, пожалуйста, тормоз и газ, тогда ваше вождение будет радовать глаз!

Альберт Нафиков, пенсионер с 50-летним стажем вождения, водитель а/м «Рено»:

- Женщинам порой бывает непросто за рулем, но чаще всего это только от неопытности. Примерно через год вождения все дойдет до автоматизма. Единственное, с чем могут возникнуть проблемы, - это парковка. Однако в просьбе припарковать автомобиль я никогда не отказывал. Самое главное, чему девушкам нужно научиться, - не бояться попросить помощи у сильного пола. Да, мы иногда ругаем автоледи, но это только для того, чтобы они лучше ездили на дорогах. - Женщинам порой бывает непросто за рулем, но чаще всего это только от неопытности. Примерно через год вождения все дойдет до автоматизма. Единственное, с чем могут возникнуть проблемы, - это парковка. Однако в просьбе припарковать автомобиль я никогда не отказывал. Самое главное, чему девушкам нужно научиться, - не бояться попросить помощи у сильного пола. Да, мы иногда ругаем автоледи, но это только для того, чтобы они лучше ездили на дорогах.

Рустем Зайдуллин, водитель а/м «Лада»:

- Случается, что девушки путают лево и право. Они могут сначала включить левый поворотник, затем правый, а потом снова левый, но повернуть в результате направо. Таким, пожалуй, можно пожелать быть лишь более внимательными. Ведь девушки - это прекрасный пол. И водить они тоже должны прекрасно. - Случается, что девушки путают лево и право. Они могут сначала включить левый поворотник, затем правый, а потом снова левый, но повернуть в результате направо. Таким, пожалуй, можно пожелать быть лишь более внимательными. Ведь девушки - это прекрасный пол. И водить они тоже должны прекрасно.