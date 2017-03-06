Сине-гранатовые смогли пройти в 1/4 Лиги чемпионов, несмотря на поражение от «PSG» в первом матче (4:0 – счет первой встречи).

Вчера прошли матчи очередного тура Лиги чемпионов. Главной сенсацией вечера стал выход «Барселоны» в 1/4 финала турнира. Напомним, что первый матч закончился со счетом 4:0, в пользу «PSG». Букмекеры и футбольные эксперты не верили в то, что «каталонцы» смогут пройти клуб из Парижа, но видимо у игроков и тренера «Барсы» было свое мнение на этот счет. Итог встречи – 6:1, в пользу «Барсы». Сине-гранатовые стали первым клубом в истории данного турнира, кому удалось пройти в следующий этап после поражения 0:4. Судя по составу оставшихся команд, турнир обещает быть жарким.

А сегодня пройдут матчи второго по значимости турнира – Лиги Европы. И если у «Краснодара» есть все шансы, чтобы обыграть «Сельту», то «Ростову» придется сотворить чудо, чтобы обыграть грозный «Манчестер Юнайтед».