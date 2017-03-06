В результате ДТП пострадавшая получила травму шейного отдела позвоночника.

Госавтоинспекция Казани разыскивает водителя, автомобиль которого не был установлен. Водитель совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по Казани.

Инцидент произошел 7 марта в 14.00 около дома №92 на ул. Р. Гареева. Водитель не уступил дорогу пешеходу, который находился на «зебре». В результате ДТП девочка получила растяжение мышечно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника. Возможных очевидцев ДТП просьба звонить по тел: (843) 5-333-848.