Овен

Работа потребует от вас много сил и времени. В семейной жизни на первый план выйдут вопросы материального благополучия. На другие сферы у вас, к сожалению, просто не хватит ни сил, ни терпения. Но ваши усилия не пропадут даром - вам удастся навести порядок в делах.

Телец

На работе без проблем, финансовые вопросы вам удастся благополучно разрешить. Пришло время подумать о том, что следует изменить в своей жизни, чтобы приблизить осуществление вашей заветной мечты. Вас ждет многообещающее знакомство.



Близнецы

Жизнь течет спокойно и размеренно - успешны дела, в семье царит мир. Поэтому у вас будет достаточно времени для полноценного отдыха и здорового сна. Анализ последних событий даст ясность в понимании того, в каком направлении следует двигаться дальше.



Рак

Вы получите поддержку своих близких в одну из трудных минут, которая может случиться на этой неделе. Ближайшая перспектива представляется вам туманной, что, конечно же, вас очень беспокоит. Сосредоточенность на текучке помешает увидеть возможность перемен.

Лев

Вы окажетесь в центре удивительных событий.

Не исключено знакомство с влиятельным человеком, общение с которым даст толчок вашему дальнейшему профессиональному росту. Этот ваш успех поможет вам наладить отношения с родителями, которые в вас слабо верят.



Дева

Вас позовет ветер странствий, захватит дух авантюризма. И действительно, некоторым посчастливится отправиться в увлекательное путешествие, хотя и не так далеко.

Другие же смогут довольно удачно решить свои финансовые проблемы и заручиться поддержкой друзей в новом проекте.



Весы

Наблюдается подъем ваших физических и эмоциональных сил. Вы испытаете желание попробовать себя в совершенно новом для себя деле и, не раздумывая, согласитесь на очень перспективный, но рискованный проект. Усилится желание почаще быть с любимым.



Скорпион

Отношения супругов как никогда гармоничные и нежные. Тем, кто еще не нашел свою любовь, следует повнимательнее присмотреться к своему ближайшему окружению. Не исключено, что кто-то из этого круга предстанет перед вами с неожиданной стороны и вызовет неподдельный интерес.



Стрелец

Вы активны и полны разных идей. Ваш энергетический потенциал усилится благодаря знакомству с новыми людьми. В первую очередь вам захочется изменить свой облик, а также режим питания и отдыха. Тщательной перестройке подвергнутся и ваши отношения с любимым.



Козерог

В вашу личную жизнь вихрем ворвется новое чувство. Гармония наблюдается и в отношениях семейных пар. Эмоциональный подъем будет способствовать успехам на работе и отличной физической форме. Вы сможете совершить поступок, который заставит ваших родителей поверить в вас.



Водолей

Вам наконец-то удастся сдвинуть с мертвой точки нерешенные бытовые вопросы, правда, это может случиться только после вашей просьбы о помощи своих близких родственников. Не следует покидать надолго родной город: не исключены чрезвычайные обстоятельства.



Рыбы

Неотложные дела позовут вас в дорогу. Вам придется встречаться со многими людьми, вопросы финансов при этом заставят вас немного понервничать. Отношения с любимым, которые, как вам кажется, уже сошли на нет, выйдут на новый уровень и принесут ощущение счастья.

