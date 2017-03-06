Профессия часовщика, некогда популярная и очень нужная, сегодня переживает настоящий кризис. Интерес к специальности был потерян в 90-е годы, когда институт советского часпрома был разрушен. Сегодня мастера по ремонту часов на вес золота. Профессионалом своего дела по праву можно назвать казанца Рафката Шайхиева, который уже 50 лет возвращает к жизни механизмы, отсчитывающие время.



Можно сказать, что профессия сама нашла нашего героя. После окончания школы в 1967 году юный Рафкат с легкостью поступил в Казанский техникум связи (ныне Казанский техникум информационных технологий и связи). Но однажды, прогуливаясь по проспекту Ибрагимова, парень случайно увидел объявление о наборе студентов на специальность «часовой мастер» в ГПТУ №41.

- Это была судьба. После того как узнал о такой специальности, я понял, что хочу работать часовщиком. Не задумываясь, тут же забрал документы из первого техникума и поступил в ГПТУ №41, где проучился два года, - рассказывает Рафкат Гильманович.

В советское время ремонтом часов обычно занимались люди с ограниченными возможностями, инвалиды, потерявшие здоровье на полях Великой Отечественной войны. Профессия часовщика сидячая и не требует большой активности.

В Советском Союзе насчитывалось 17 часовых заводов. Особой популярностью, по словам Рафката Шайхиева, пользовались марки часов «Победа» и «Звезда».

В Татарстане до сих пор работает известный на всю страну Чистопольский часовой завод «Восток», прославившийся благодаря тому, что создает часы «Командирские», известные во всем мире.

Во времена СССР часы пользовались особой популярностью. Их дарили на совершеннолетие и юбилеи. Чуть ли не в каждом доме были настенные часы с боем или кукушкой, будильники, доставшиеся от предков карманные часы на цепочке. Поначалу считавшиеся символом особого достатка, хронографы становились все более доступными. Практически в каждой семье насчитывалось порядка 10 часов. В Казани работало более 40 мастерских по ремонту часов, где заказы принимались на 2 - 3 месяца вперед.

- Советские часы отличались не только уникальным дизайном, но и качественным механизмом, который мог составить конкуренцию швейцарским. Хорошие часы можно было купить за 10 - 12 советских рублей, - вспоминает Рафкат Гильманович. - Сегодня же люди меньше уделяют внимания качеству, рынок часов заполонила китайская продукция, которая недолговечна.

Кризис профессии пришелся на 90-е годы, когда качественные недорогие часы из-за границы потеснили продукцию отечественных часовых заводов, многие из них закрылись. В связи с невостребованностью профессии учебные заведения перестали выпускать квалифицированных специалистов, поэтому часовщиками в основном работают профессионалы старой школы.

За годы работы у Рафката Гильмановича появились постоянные клиенты.

- Я как семейный врач, - смеется Шайхиев. - В каких бы мастерских я не работал, меня всегда находят мои клиенты. Эти люди доверяют мне и моему профессионализму, а это самое главное для меня.

Рабочие инструменты Рафката Гильмановича по виду напоминают стоматологические. Пуансоны, отвертки, пинцеты и пинцеты-кусачки, корнцанги - это лишь малая часть приспособлений, с которыми каждый день работает часовщик.

На ремонт одних часов может уйти немало времени и терпения. Усидчивость, снайперская зоркость, аккуратность, железная выдержка - вот основные качества профессионального мастера по ремонту часов.

За свою профессиональную карьеру Рафкат Гильманович был награжден медалью «Отличник службы быта РТ», является ветераном труда. Главное - он знает, как измеряется наше время.

