Какие документы нужны при начислении пенсии по выслуге лет для педагога начальных классов со стажем работы 25 лет?

Альфия Азатовна



Уважаемая Альфия Азатовна, специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани пояснили, что страховая пенсия по старости досрочно назначается лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо от их возраста. Для оформления страховой пенсии по старости в 2017 году необходимо набрать 11,4 индивидуального пенсионного коэффициента. Вам необходимо заранее прийти в

Пенсионный фонд с целью проведения заблаговременной работы.

Главным документом, подтверждающим льготный стаж, является уточняющая справка из учреждения, где вы осуществляли педагогическую деятельность. Без нее считать льготный стаж по одной трудовой книжке не представляется возможным.

Также вам нужны такие документы, как:

- паспорт гражданина РФ;

- пенсионное страховое свидетельство;

- трудовая книжка;

- справки о периодах работы, не отраженных в трудовой книжке, которые выданы согласно архивным документам, или уточняющие записи в трудовой книжке;

- военный билет;

- диплом об учебе;

- свидетельство о заключении брака, справка из загса либо решение суда (представляется при необходимости подтверждения изменения фамилии);

- справка предприятия (или архивного органа) о заработной плате за любые 60 месяцев работы подряд за период работы до 01.01.2002 представляется, если в 2000 - 2001 гг. не работали или средний заработок за указанные 24 месяца работы составлял менее 2000 рублей;

- справка о переименовании учреждения (если наименование учреждения, выдавшего справку о заработке за 60 месяцев, не совпадает с наименованием учреждения по трудовой книжке);

- свидетельство о рождении детей - женщинам.