Обратилась в Пенсионный фонд за назначением пенсии сыну-студенту по случаю потери кормильца. С его умершим отцом мы были 8 лет в разводе, но все эти годы он материально помогал. Последним его подарком сыну к 20-летию был компьютер-ноутбук. Трудовую книжку мужа я не смогла представить, а в ПФ данных о страховых взносах не имеется. Нам объяснили, что для назначения социальной пенсии необходимо доказать факт иждивения. Какие я могу представить документы в суде?

М.Мартынова



Как ответили нам в управлении Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, при назначении социальной пенсии по случаю потери кормильца кроме основных документов (о смерти кормильца; подтверждающие родственные отношения члена семьи с умершим кормильцем; удостоверяющие, что лицо, на которое назначается пенсия, проходит профессиональное обучение по очной форме в учебном заведении и др.) в каждом конкретном случае от заявителя могут быть затребованы и другие документы. Например, документы, подтверждающие факт совместного проживания или (как в вашем случае) подтверждающие факт того, что не проживающий с сыном отец являлся для совершеннолетнего сына источником средств к существованию.

Увы, точно ответить на ваш вопрос и перечислить документы не представляется возможным, законом такой перечень не предусмотрен. В практике были случаи, когда в суде доказывался факт иждивения путевыми листами на служебную машину, в которой отец ежемесячно привозил в бывшую семью картофель и другие продукты из деревни. В суд могут быть приглашены свидетели, их показания также учитываются при вынесении решения. Быть может, суд примет во внимание и документы на компьютер (на гарантийном талоне имеется фамилия покупателя). В любом случае к представляемым в суде документам предъявляются общие требования: они должны быть выданы компетентными органами (должностными лицами), содержать достоверные сведения, основания выдачи и удостоверены подписью должностного лица и печатью органа, их выдавшего.