Правда ли, что сейчас можно получить СНИЛС в течение нескольких минут?

Денис



Как пояснили в управлении Пенсионного фонда в Кировском районе г. Казани, действительно, с ноября 2016 года во всех субъектах РФ, в том числе и в Татарстане, клиентские службы начали выдачу страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в режиме реального времени.

Причем принимаются заявления не только о регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, но и об обмене СНИЛС или выдаче его дубликата.

До этого на получение СНИЛС уходило до трех недель.

Суть нововведения в том, что гражданин обращается в клиентскую службу Пенсионного фонда, предъявляет необходимые документы и ему сразу же выдается СНИЛС. То есть пришел, подал заявление, получил СНИЛС - и не надо ждать трех недель.

Напомним, для оформления страхового свидетельства со СНИЛС необходимо предъявить паспорт и заполнить анкету. Для получения страхового свидетельства для ребенка до 14 лет могут обратиться мама или папа с собственным паспортом и свидетельством о рождении ребенка. Для обмена карточки при смене фамилии или выдаче дубликата при потере потребуется еще заполнить соответствующее заявление.