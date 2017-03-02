Я индивидуальный предприниматель. В 2016 году родила ребенка. Куда я могу обратиться за освобождением от уплаты страховых взносов, учитывая, что с 01.01.2017 полномочия Пенсионного фонда передаются в налоговые органы? И какие документы я должна представить?

Светлана Алексеевна



Как пояснила заместитель начальника отдела взаимодействия со страхователями управления ПФР в Ново-Савиновском районе г. Казани Г.Тунгускова, в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 03.07.2016 №250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов РФ в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ в связи с передачей на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование» (далее - Закон №250-ФЗ) контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, осуществляется органами Пенсионного фонда в порядке, действовавшем в указанный период.

В соответствии с п. 6 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с 1 января 2013 года индивидуальные предприниматели (самозанятое население) не исчисляют и не уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в фиксированных размерах за периоды, указанные в подпунктах 1, 3, 6 - 8 пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», в течение которых ими не осуществлялась соответствующая деятельность, при условии представления документов, подтверждающих отсутствие деятельности в указанные периоды.

К вышеуказанным периодам относятся периоды:

- по уходу, осуществляемому за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;

- по уходу одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет;

- военной службы;

- проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться;

- проживание за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации.

При обращении за освобождением от уплаты страховых взносов за 2016 год индивидуальные предприниматели должны представить в управление Пенсионного фонда по месту регистрации следующие документы:

- копию свидетельства о рождении ребенка;

- копию паспорта;

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

- копию свидетельства о браке либо о расторжении брака;

- справку работодателя, подтверждающую факт неосуществления вторым родителем ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет;

- справку налогового органа о полученном доходе от осуществления предпринимательской деятельности (в случае если второй родитель является индивидуальным предпринимателем, адвокатом или приравненным к ним).

Документами, подтверждающими отсутствие соответствующей деятельности в вышеуказанные периоды, являются книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций, а также налоговая декларация с отметкой о представлении в налоговый орган.