Итак, в сериях первого раунда плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина так семиматчевых противостояний и не произошло.



На «Западе» ЦСКА довольно скучно и без вариантов переиграл «Йокерит» в четырех матчах, чуть больше времени ушло на то, чтобы одолеть минских динамовцев, у ярославского «Локомотива».

Так что первая пара на «Западе» в полуфинале конференции образовалась из первой и четвертой команд «регулярки»: ЦСКА и «Локомотива». Удивительный факт: в плей-офф эти команды между собой еще не встречались. А вот в регулярном чемпионате обе встречи завершились победой дружины из Ярославля - согласитесь, не каждый может таким похвастать.

В целом же вряд ли правомерно говорить, что так же легко и непринужденно ярославцы выиграют у ЦСКА хотя бы два матча за серию. Стихия ярославцев - атака, но московские армейцы любят и умеют грамотно прессинговать в чужой зоне. Так что шансов у «Локо» явно больше, чем у «Йокерита», а вот мастерства может и не хватить.

Но и отказываться от своей игровой модели железнодорожникам не стоит: в этом случае москвичи попросту «раскатают» их по одиночке. Так что «Локо», скорее всего, дома попытается дать бой, чтобы «флот не опозорить», но в серии уступит 2-4.

Во второй паре полуфиналистов сойдутся питерский СКА и московское «Динамо». В предыдущих матчах армейцы даже не заметили, как переиграли вроде бы неуступчивый «Витязь». Увы, команда Валерия Белова против питерской атаки сыграла на редкость расхлябанно и была заслуженно бита в четырех матчах.

Так что на фоне едва ли не легкой прогулки СКА путь в полуфинал конференции у московских динамовцев выдался насыщенным и непростым, ибо противостояли им нижегородские торпедовцы. И каждый матч оба соперника бились до последних секунд. Так что сил бело-голубые отдали немало. Да и по составу москвичи питерцам откровенно уступают. Тем не менее вариативность игры у «Динамо» вполне на уровне и шансы у столичной команды будут, но немного: прогноз - 4-2 в пользу СКА.

Так, не торопясь, но поспешая, добрались и до «Востока».

Магнитогорский «Металлург», как и положено лидеру конференции, сыграл с дебютантом лиги - китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» легко и непринужденно, словно бы в кошки-мышки, позволив китайцам даже одержать одну победу. Ясно было, что основное для магнитогорцев на этом этапе - не травмироваться и не терять силы во время многочасовых перелетов.

Ведь и Мозякин, и Зарипов, и Ли - игроки возрастные, даже очень возрастные. К тому же одно дело регулярный чемпионат, а другое - изнурительная серия на вылет с дальними перелетами.

Соперником «Магнитки» на этот раз будет казахстанский «Барыс». Астанинцы так пока и не дождались своего лидера Боченски, но и без него, поставив в первом звене Пушкарева, не без труда, но все же переиграли челябинский «Трактор». Челябинцы предложили вязкий и тягучий оборонительный хоккей, а «Барысу» хватило квалификации в это «болото» не ввязываться. «Магнитка» же в такой тягучий хоккей ввязываться не собирается - квалифицированных игроков у уральцев хватает во всех линиях. Собственно, единственное, на что может надеяться «Барыс» в этом противостоянии, - исхитриться забрать себе контроль шайбы, иначе победа «Магнитки» будет лишь вопросом времени. И все же шансов на победу в серии явно больше у сталеваров - 4-2 в серии.

«Ак Барс» все же сумел переиграть «Салават Юлаев» в «зеленом дерби», причем сделал это с минимальными потерями - проигран был лишь один матч в Уфе. Можно сказать, игрокам Казани удалось успешно воплотить задачу, поставленную тренером: сыграть крайне дисциплинированно в защите, прессинговать в чужой зоне и не передерживать шайбу. В целом уфимцы, имея ряд травмированных игроков, на этом и сгорели. Даже в первом матче в Уфе видно было, что зачастую игроки команды Захаркина попросту не знают, что им делать в следующий момент.

Но на этот раз играть казанцам придется с омским «Авангардом» - командой достаточно мощной в физическом плане.

«Ак Барс», засбоивший было в конце регулярного чемпионата, к играм с «Салаватом» подошел в неплохом физическом состоянии, а потому и сумел выполнить все установки тренеров. Что, естественно, добавило и психологической уверенности. Еще не сказали своего слова в полной мере Азеведо и Малыхин, надеемся также на то, что вскоре наберет свои оптимальные кондиции Лукоянов.

Гарипов пока приживается в качестве первого голкипера, и в целом претензий к нему нет - он сам знает, где и в чем ему прибавлять.

Что же до ошибок в обороне, и особенно в частых удалениях, то это уже рабочие моменты.

Пожалуй, для «Ак Барса» в данном случае «Авангард» удобный соперник, нежели тот же «Салават». Самое главное для соперника - лишать омичей скорости передвижения по льду и времени для принятия решений. Ибо широким фронтом «Авангард» атаковать не привык, а позиционных атак и вовсе избегает, уповая на проверенную осторожность в отыгрышах.

Рискнем предположить, что при игре в неравных составах казанцы будут иметь преимущество и в реализации большинства, и при защите собственных ворот: не раз волжанам по ходу нынешней серии плей-офф приходилось оставаться втроем против пятерки соперника, и ничего, справлялись.

Итак, серия «Авангард» - «Ак Барс» начинается двумя матчами в Омске - 9 и 11 марта.

Наш прогноз - 4-1 в пользу «Ак Барса».