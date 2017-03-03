Все больше людей предпочитают магазинным продуктам приготовленные своими руками - так выходит и полезнее, и дешевле. Своим рецептом приготовления йогурта из козьего молока делится региональный шеф-повар Metro C&C, бренд-шеф BigGreenEgg Ленар Зарипов.



- Для йогурта берем 3 литра козьего молока и полстакана ряженки. Свежее козье молоко нагреваем в сотейнике до 36,5 градуса. Снимаем с огня и добавляем ряженку, смешиваем до однородной консистенции. После этого емкость закрываем крышкой, укутываем плотной тканью и убираем в теплое место. Делать это лучше вечером. Утром снова нагреваем емкость до 36,5 градуса, закрываем крышкой, укутываем и убираем в теплое место. Вечером ставим в холодильник, на следующее утро можно подавать.

Украсить йогурт можно цукатами из моркови, груши или тыквы. Сахар добавлять не нужно, так как качественное молоко имеет сладковатый вкус.

Так, для приготовления цукатов из 100 г моркови нарезаем ее мелкими кубиками, перекладываем в сотейник, заливаем 200 мл мандаринового фреша, добавляем чайную ложку сахара и щепотку соли. Перемешиваем и томим на среднем огне до полного растворения сока и образования сиропа. Посыпаем цукатами йогурт. Приятного аппетита!