Семья Кононовых удивительная. Несмотря на молодость, Любовь и Павел - родители семерых детей. У них трое приемных ребят - Ксения, Кристина, Дима - и четверо своих - Викентий, Настя, Самуил и Ванечка. Старшей, Ксюше, 12 лет, а младший сын Ванечка родился осенью прошлого года.



Живут они в просторной квартире, приобретенной по социальной ипотеке. Мы побывали в гостях у дружной семьи.

- Мы с мужем познакомились в церкви, и вместе уже 12 лет. Перед тем, как пожениться, конечно, говорили о детях. Оказалось, что у нас с Павлом одни и те же мечты - не менее троих своих детей. И еще мы обязательно хотели взять в семью приемного ребенка, - рассказала Любовь. - Прошло почти 10 лет, у нас родился третий ребенок - Самуил, и мы задумались о приемных детях. Мы молодые, у нас два сына, дочка, есть квартира, есть силы и желание дать тепло, любовь еще нескольким детям. Полгода размышляли, изучили много литературы, прошли обучение в школе приемных родителей. Там нас предупреждали, что нужно подумать, прежде чем делать такой важный шаг. Дети - это не игрушка, с ними нельзя так: не понравился - вернул. Мы свой выбор сделали обдуманно и ответственно.

Когда в приюте познакомились с двумя сестрами - Ксюшей и Кристиной, мы решили: это наши девочки. Ксюше было 11 лет, Кристине 8. Оказалось, что у них еще есть шестилетний братишка Дима. Разлучать ребят не хотелось, и вот так полтора года назад у нас в семье появилось еще трое детей. Кстати, познакомились мы 8 июля, в День семьи, любви и верности. Мы не знали об этом празднике, и это было удивительное совпадение.

- Почему вы решили стать приемными родителями для уже достаточно взрослых девочек и мальчика? С малышами, наверное, было бы проще?

- Мне многие говорили: если хотите брать в семью ребенка, то лучше маленького. Но нашему младшему сыну тогда был всего годик. И я опасалась, что, если возьмем еще одного малыша, не справлюсь.

- Помните, когда ребята впервые вас назвали мамой?

- Конечно! В самый первый вечер мы поужинали и пошли гулять. И вдруг Кристина так открыто, так искренне сказала: «А можно я буду вас мамой называть?» И Павла она сразу стала называть папой. Ксюша и Дима тоже освоились. С детьми они быстро нашли общий язык. Викентия, Настю, Самуила мы готовили к тому, что у них появятся сестры и брат. Разговаривали с ними, объясняли, что не станем их любить меньше, что не должно быть деления: мое - твое, наш - не наш. Мы одна семья. Добра, любви и заботы у нас хватит на всех.

- С какими трудностями вам пришлось столкнуться?

- Мы прекрасно понимали, что будет непросто, но через это проходят все приемные семьи. Дети со своими привычками, своим характером, у них за плечами негативный опыт жизни в семье… Ксюша, Кристина и Дима прошли через многое: папа у них умер, мама запила, ее лишили родительских прав. Процесс притирки происходит сложно, часто болезненно. Несколько раз я плакала: не справляюсь, не получается! Просила у Бога мудрости, терпения. Поняла, что не надо ничего бояться, не надо стесняться обращаться за помощью. Спасибо специалистам школы приемных родителей, которые всегда готовы дать мудрый совет. Главное - не надо сдаваться, опускать руки. Бог всегда поможет.

Дети уже взрослые, и мы с ними общаемся на равных, обсуждаем все возникающие проблемы, все вопросы, которые их волнуют. Мы им сразу сказали, что очень их любим. Любую сложную ситуацию можно решить вместе. Главное - не врать, не таить боль, обиды в душе. Лучше поделиться тем, что тревожит, с мамой и папой. И они это поняли.

- Ваша семья стала победителем республиканского фестиваля приемных семей «Тепло родного дома», который проводит общественная организация приемных семей «Мы вместе!»…

- Да, участие в фестивале нас очень объединило. Времени для подготовки было мало, но нам все помогали. Мы были удивлены, сколько дверей Господь открыл перед нами, с какими замечательными людьми нам довелось познакомиться. Наша семья на фестивале была самая молодая и самая маленькая. У нас тогда было всего 6 детей, а у других семей - по 10 - 13. И мы стали победителями! Это было приятно…

Еще в прошлом году успели поучаствовать в республиканском конкурсе красоты материнства и семьи «Нечкэбил». Я тогда была на последних сроках беременности. 17 сентября был конкурс, а 5 октября родился Ванечка.

- В школе дети учатся с удовольствием?

- Я немного боялась, как их примут в школе. Особенно переживала за Кристину. Мы привезли детей домой в июле, а в сентябре Кристина пошла в первый класс. Новая семья, новая школа, новые знакомые, друзья… Она у нас с характером, по натуре лидер. Были замечания по поведению, но она старается исправлять свои ошибки. В учебе Кристина старательная, активная, целеустремленная, стремится отвечать на уроках, даже если не совсем подготовлена. Ей нравится проявлять себя, быть в центре внимания. В жизни это качество ей пригодится. Главное - направить его в правильное русло.

- Как успеваете справляться с таким большим хозяйством?

- Спасибо большое ребятам и мужу - они все здорово мне помогают. Папа объяснил детям: «Если хотите, чтобы мама больше времени проводила с вами, чтобы она улыбалась, помогайте ей. Вы же не хотите, чтобы мама была унылая, усталая, вся в домашних заботах и хлопотах?» И они помогают, убираются, с Ванечкой могут понянчиться.

Дети выстраивают модель своей собственной семьи по модели семьи, в которой они воспитывались. И недавно Кристина сказала мне, что, когда вырастет, обязательно усыновит ребенка. Меня это очень порадовало.

- На семи детях останавливаться не собираетесь?

- Мечтаем взять из приюта еще одну девочку, чтобы было четыре сына и четыре дочки. Как многодетная семья мы получим землю. Планируем построить большой дом, в котором хватит места всем нашим детям.