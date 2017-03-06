Согласитесь, при современном ритме жизни все труднее найти время на полноценный отдых, даже выходные дни не всегда получается провести с семьей.

Хочется пойти в кино, побывать в интересных местах города, выехать в пригород, но мешают нескончаемые дела, заботы. Однако, уверяем вас, стоит только захотеть, и все проблемы сами собой отодвинутся в сторону. Тем более, чтобы провести увлекательные выходные всей семьей, вовсе не обязательно ехать куда-нибудь. Незабываемый уик-энд можно провести в своем городе. «Казанские ведомости» подскажут, какие маршруты выбрать, чтобы не было скучно ни детям, ни взрослым.

Природа и спорт

Пощекотать себе нервы, почувствовать взрыв адреналина можно, побывав в веревочном городке. В Казани их два - на базе отдыха в лесопарке «Лебяжье» и в ЦПКиО им. Горького.

В парках обустроены взрослая и детская трассы. На веревочные переправы допускаются дети от 6 лет, ростом не ниже 120 сантиметров. Трассы имеют больше 20 уровней сложности, и в некоторых местах их высота достигает 20 метров.

Испытание не для слабонервных! Стоимость - от 200 до 500 руб. с человека. Но что значат эти траты по сравнению с тем, какие эмоции вы испытаете на захватывающем дух маршруте веревочного парка! Тем более во время его преодоления проявляются так необходимые в семье доверие, взаимовыручка и поддержка. Семья превращается в сильную и крепкую команду.

Не хотите за город - приглашаем на катки. На крытых коммерческих ледовых площадках есть прокат коньков, уютные раздевалки, кафетерии. Разброс цен на посещение и прокат - от 40 до 300 руб. за одного человека.

Движение и адреналин - это прыжки на батуте. В Казани несколько батутных центров, которые предоставляют батутные площадки как для начинающих, так и для опытных прыгунов. Хорошая возможность для всех членов семьи скинуть накопленные за неделю напряжение и усталость. Стоимость удовольствия - разовое посещение от 300 до 500 рублей. Безлимитные карты - от 4 до 20 тыс. рублей в зависимости, на сколько месяцев они берутся.

Экскурсии

Извечный дефицит времени почти не дает нам сойти с ежедневного маршрута: дом - работа - магазины - дом. А ведь Казань за последние годы так изменилась, похорошела, в ней появилось столько нового и интересного! Не зря увеличился поток российских и зарубежных туристов. Почему бы и нам вместе с детьми не прогуляться по своему городу, чтобы открыть его заново? В помощь будут обзорные экскурсии. Маршруты можно выбрать по интересам и кошельку. Есть предложения прогуляться по Старо-Татарской слободе, можно посетить кремль, а еще лучше сесть на экскурсионный автобус и вместе с гидом прокатиться по всем значимым местам города. Уверяем вас, впечатлений хватит надолго! Средняя цена этого удовольствия - от 1,5 тыс. рублей за человека.

Экстрим и азарт

Тем, кто всю неделю трудится в офисах и желает получить хорошую адреналиновую встряску, предлагаем гонки на картинге. В Казани 13 картинговых площадок. Некоторые находятся в крупных торгово-развлекательных центрах. Что касается детей - для участия в заездах требуется письменное согласие родителей, и то не всех малышей допускают к гонкам. Об этом важно знать. Цены - от 250 руб. за детский заезд и 500 руб. за взрослый.

Проверить себя на меткость и удачливость можно и на боулинговой дорожке. К тому же эта игра еще и прекрасная возможность проверить семью на командный дух. К примеру, дети соревнуются со взрослыми, мамы и дочери выступают против пап и сыновей. А можно пригласить друзей и сыграть семья на семью: кто сильнее и ловчее? Боулинг в Казани очень распространен и есть практически в каждом торгово-развлекательном центре. Цена выходного дня - от 250 руб. в час.

Есть еще один вид развлечения - бильярд. Игру назвать семейной можно с большой натяжкой. Но все же есть дети, которые проявляют интерес к нему и делают невероятные успехи. Бильярд развивает аналитическое мышление, реакцию, глазомер, умение просчитывать ходы на несколько шагов вперед. Во взрослой жизни все эти качества могут пригодиться.

В Казани более 25 бильярдных клубов и залов. Не все они предназначены для посещения детей, поэтому, прежде чем выбрать этот вид отдыха, необходимо позвонить в клуб и узнать все условия и требования. Цена удовольствия - от 250 руб. за час игры.

Стопроцентный адреналин - это пейнтбол! Хотите почувствовать себя спецназовцем или членом боевого отряда? Достаточно собрать семейную команду и поехать в пейнтбол-клуб. В Казани их несколько. Это увлекательное времяпрепровождение, в котором отсидеться не получится. Хочешь победить - продумай план, вспомни о тактике и стратегии, а не просто стреляй из пневмопушки шариками с красками. Поиграть в войнушку стоит 400 - 500 рублей.

Родители, которым сейчас за 40 лет, прекрасно помнят игру детства казаки-разбойники. Ох и любили мы прятаться по укромным местам, оставляя за собой стрелки-подсказки, нарисованные мелом. Квест - это современный вид той почти забытой игры. В квесте тоже необходимо находить предметы, людей по подсказкам, которые находятся в самых неожиданных местах. В приключении могут участвовать все члены семьи. Квест очень сближает родителей и детей, так как необходимо вместе выполнять все задания. В Казани есть несколько квест-площадок. Игра может проходить с участием артистов, можно выбрать страшную, веселую, приключенческую, лабиринт - какую хочется. Цена - от 2 до 10 тыс. рублей с команды.

Аквапарки

Это развлечение в тройке самых популярных для семейного отдыха. Аквапарк - прекрасная альтернатива поездке на море. Конечно, соленых брызг и криков чаек не будет, но удовольствие от качания на больших волнах, спуска с горок и прочих водных аттракционов вы получите, несомненно. Большой плюс этого вида отдыха - можно взять билет на целый день и развлечься на полную катушку. Тем более в аквапарке найдется масса развлечений, не связанных с водой. Остаться голодным здесь сложно - кафе и рестораны есть на любой вкус и кошелек. Средняя цена для детей - от 300 руб. за два часа и 650 руб. за полный день. Для взрослых - 500 и 950 руб. соответственно.

Кинотеатры

Вы удивитесь, но в Казани 21 кинотеатр. У нас на слуху обычно два-три - те, которые находятся в крупных торгово-развлекательных центрах или рядом с домом. А можно посмотреть фильмы, не вышедшие в широкий прокат, необычные ленты для узкого круга зрителей. Показывают их на так называемых квартирниках. Как правило, цены на билет там невысокие - от 100 рублей. Для родителей, которые хотят немного отдохнуть от малышей, побыть в комфорте, есть в кинотеатрах всевозможные уютные ВИП-залы с мягкими креслами, баром. Билеты - от 600 рублей. Есть тематические кинотеатры, где проходят фестивальные показы. Здесь действует средняя ценовая политика - от 150 руб. за билет.