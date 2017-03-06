- Офисный парфюмерный этикет действительно предполагает соблюдение дозировки. Привлечь к себе внимание на работе с помощью тяжелых пряных ароматов - далеко не самый подходящий вариант. В лучшем случае это вызовет у партнера неприятие, в худшем - аллергию и головную боль.

Именно поэтому не стоит пользоваться тяжелыми ароматами в течение рабочего дня. Если кажется, что запах испарился, скорее всего, вы просто привыкли к нему и не чувствуете. Поэтому не стоит наносить аромат повторно, одного использования в день вполне достаточно. Есть такое понятие - «обонятельная усталость». Она наступает, если на протяжении длительного времени чувствовать один и тот же запах.

В некоторых зарубежных компаниях действуют запреты на использование парфюмерии в офисе, чтобы не вызвать аллергической реакции у коллег. Как правильно подобрать аромат женщине и не переборщить с запахом, «КВ» рассказала ведущий специалист в области этикета Ляйсан Атнабаева.





- Как правильно наносить аромат: на кожу в определенных местах или на одежду?

- Самый эффективный способ - распылить аромат на точки пульса. Это участки за ушами, на шее, груди, запястьях, сгибах локтей. Там кожа имеет самую высокую температуру, и запах будет быстро распространяться по воздуху.

Стоит учитывать, что при повышении температуры тела духи звучат еще ярче. Жара также усиливает влияние запаха на человека. Именно поэтому летом стоит предпочесть легкий парфюм. Можно нанести духи и на волосы. Однако, если они грязные, запах может исказиться. А для сухих и ломких волос такая жидкость и вовсе может стать настоящим испытанием.

Распыляя духи, стоит учитывать, что они могут испортить драгоценности и оставить след на одежде. Кроме того, нужно иметь в виду, что наносить парфюм на вечерний наряд - дурной тон, особенно если на вас синтетические ткани - они могут сильно изменить запах. Таким образом, лучше носить духи именно на своей коже. Только она раскроет аромат максимально ярко.

- Как известно, на теле каждого человека ароматы раскрываются по-разному. Как это учитывается при создании парфюмерной продукции?

- Парфюм по-разному звучит на блондинках и брюнетках. У блондинок чаще всего сухая кожа. Она позволяет аромату быстро заполнить пространство, но держится запах недолго. У обладательниц темных волос, как правило, кожа жирнее, что позволяет дольше удержать аромат. Однако распространяется он медленно и менее заметно. Так, брюнетка может позволить себе тяжелый парфюм, а блондинке лучше остановить свой выбор на легком. Ведь согласно этикету чувствовать аромат должны только люди, находящиеся не дальше расстояния вытянутой руки.

- Сколько флаконов духов должно быть у истинной леди?

- Выбирая аромат, нужно учитывать время суток, в которое он будет использоваться. Насыщенные запахи лучше оставить для вечернего выхода, а легкие - для дневного образа. И это не от того, что обоняние острее днем или вечером. Рецепторы работают в течение всего дня одинаково. Причина лишь в том, что есть еще одно понятие - «парфюмерный дресс-код». Это значит, что в зависимости от мероприятия духи должны отличаться. Каждая девушка сама решает, сколько флаконов будет в ее арсенале. Но стоит помнить, что пользоваться духами можно только дома. Этикет не позволяет распылять аромат в общественных местах и даже в дамской комнате.

- Используя утром один аромат, а вечером другой, не рискуем ли мы смешать запахи?

- Утром лучше наносить легкий аромат, стойкость которого около трех часов. После этого времени запах будет менее насыщенный, а к вечеру и вовсе рассеется. Тогда можно спокойно нанести более стойкие духи и не бояться, что два парфюма смешаются.

- Позволяет ли этикет дарить духи?

- Этикет не запрещает дарить духи. Однако стоит учитывать предпочтения человека, которому будет преподнесен подарок. Не нужно выбирать духи только потому, что они хорошо звучат на ком-то еще. Повторюсь: на каждом человеке аромат раскрывается по-разному. Принимать окончательное решение о покупке нужно не раньше чем через 10 минут после нанесения парфюма. Тогда испарится спирт и можно будет почувствовать истинное звучание духов. Также не нужно пробовать более трех ароматов за один раз. Последующие будут восприняты неправильно.