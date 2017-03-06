Заместителя министра труда, занятости и соцзащиты РТ Наталью Бутаеву журналисты уважают. Она не отказывается от встреч и на пресс-конференциях старается дать полную развернутую информацию. При этом всегда выглядит строгим, неприступным госслужащим. Но только не накануне Международного женского дня.



- Наталья Владимировна, как вы относитесь к этому празднику?

- Неоднозначно. Я считаю, что у женщины праздник должен быть каждый день, ведь для любимого человека она звезда, мечта и самое дорогое. На мой взгляд, поздравлять и дарить женщине цветы лишь раз в году потому, что того требует регламент, весьма странно.

- Кто же должен создавать этот праздник?

- В первую очередь, конечно же, любимый мужчина, сыновья... Однако мы живем в таком мире, где женщины сами себе в состоянии устраивать ежедневные праздники.

- И ведь устраивают! Почему? Они настолько сильные и самоуверенные или не могут доходчиво дать понять близкому человеку о том, что желают и ожидают?

- Я придерживаюсь мнения, что противоположности притягиваются. Например, рядом с самодостаточной женщиной, как правило, находится слабый мужчина. А женщине, которая поступает умнее, хитрее, притворяется слабой или в реальности является таковой, достается самостоятельный мужчина, который все взваливает на себя. Вот такие мужчины и превращают обычные будни своих любимых в праздники.

- Мне кажется, тут ключевое слово «хитрее»…

- Несомненно. (Смеется.) Есть такая женская мудрость, которую нам, женщинам, хорошо бы почаще вспоминать: «Я достаточно умна, чтобы быть глупой».

- Надо ли быть женщине сильной, а если да, то зачем?

- Нельзя быть сильной по принуждению - просто человек по своему типу такой. Есть женщины с сильным характером, а есть мужчины-слабаки. И тут нельзя применять лекало - должна или не должна быть сильной. Лучше всего жить так, как тебе психологически комфортно.

- А слабость женщине нужна?

- Конечно, каждой женщине, даже самой сильной и самодостаточной, иногда хочется побыть слабой. Думаю, в этом нет ничего плохого.

- Но некоторые женщины спекулируют своей слабостью…

- Почему бы и нет, если мужчины от этого становятся заботливее, внимательнее, доставляют радость и проявляют силу духа.

- Вы государственный человек и на работе обязаны соблюдать строгий дресс-код. А в жизни какой стиль предпочитаете?

- Исключительно классический, выдержанный.

- То есть яркую малиновую блузку не наденете?

- Если будет необходимость, надену, но буду чувствовать себя крайне некомфортно.

- Кто хозяйничает на вашей кухне? Есть ли у вас коронное блюдо?

- Если честно, то кухня - не моя стихия. (Смеется.) Самой что-то готовить получается очень и очень редко. Мое коронное блюдо - украинский борщ, он у меня получается очень вкусным. Возможно, все дело в моих корнях - я родилась в Ростовской области.

- Поделитесь с нашими читателями его секретом.

- Он простой: свеклу надо варить настолько долго, чтобы она стала белой и исчез ее специфический запах. А чтобы борщ получился красным, добавить побольше томатов.